1 TBMM Başkanı Şentop'tan kültürel yozlaşma uyarısı Makedonya'da konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Bütün toplumların en temel sorunlarından birisi, ‘öteki’ne yönelik Vandallık, umursamazlık" dedi.

2 Buz tutan Çıldır Gölü ziyaretçilerine keyif yaşattı Buz tabakasıyla kaplanan gölde renkli görüntüler oluşurken, turistler ise göl üzerinde çay keyfi yaptı.

3 Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi Edremit ilçesinde, bir minibüste yapılan arama sonrası uyuşturucu ele geçirilirken, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Avcı ve Yanal'ın derbi rakamları Fenerbahçe'nin başında 8 derbiye çıkan Ersun Yanal sadece 1 galibiyet alırken, Başakşehir'le 11 kez Kadıköy'de mücadele eden Abdullah Avcı da sahadan 1 kez 3 puanla ayrıldı.

5 Macron'dan sömürgecilik itirafı Fildişi Sahili'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi.

6 Yasemin Özilhan kar sezonunu açtı Kayak tatili için Kayseri'ye giden Yasemin Özilhan, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf için 12 bin TL harcadı.