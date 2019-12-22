Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde, narkotik ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldı.
40 KİLO ESRAR BULUNDU
Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış vaziyette 80 paket halinde toplam 40 kilo 325 gram eroin maddesi ele geçirildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.A.'nın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.