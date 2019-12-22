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Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edremit ilçesinde, bir minibüste yapılan arama sonrası uyuşturucu ele geçirilirken, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 22.12.2019 - 11:11..
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Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde, narkotik ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldı.

40 KİLO ESRAR BULUNDU

Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış vaziyette 80 paket halinde toplam 40 kilo 325 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi


SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.A.'nın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi


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