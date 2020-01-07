Van'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul Şişli’deki bir hastanenin acil servis girişinde öldürülen çocuğun katili, bir başkasına benzettiği için cinayeti işlediğini söyledi.

Kız arkadaşını darbettikten sonra vatandaşların üzerine aracını süren ve düne kadar tutuklu bulunan Görkem Sertaç Göçmen'in tahliye kararına itiraz eden savcılığı, mahkeme reddetti.

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Antalya'da ölü at kıyıya vurdu

Neden öldüğü belli olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurması, şaşkınlığa neden oldu.