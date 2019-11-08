1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan 'Hoca' lakaplı Moein, 6 bin İranlı turistin ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıktı.

DANS VE GÖZYAŞI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi.

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu VİDEO

Konserde sanatçının seslendirdiği şarkılarla kimi zaman dans eden İranlı turistler, kimi zaman da gözyaşlarına hakim olamadı.

Moein’i çok sevdiklerini ifade eden İranlı turistler, Van’da böyle bir konserin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.