taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7555
Euro
6.3613
Altın
1470.96
Borsa
103635.82
Gram Altın
272.311
Bitcoin
52555.59

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Van'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi.

İHA | 08.11.2019 - 10:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan 'Hoca' lakaplı Moein, 6 bin İranlı turistin ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıktı.

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

DANS VE GÖZYAŞI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi.

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu VİDEO

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Konserde sanatçının seslendirdiği şarkılarla kimi zaman dans eden İranlı turistler, kimi zaman da gözyaşlarına hakim olamadı.

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Moein’i çok sevdiklerini ifade eden İranlı turistler, Van’da böyle bir konserin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

380
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

87
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

94
HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum

55
UEFA ülkeler sıralamasında son durum

UEFA ülkeler sıralamasında son durum

22
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

205
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir