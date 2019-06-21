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Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Operasyonda, teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA | 21.06.2019 - 09:36..
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Van'da İl Jandarma Komutanlığı, Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

'Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama faaliyetlerinde; toprağa gömülü, 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7 battaniye, 4 güneş paneli, 12 jelikan, 1 met, 1 ocak, 200 kilo küp şeker, 120 kilo kuru fasulye, 49 kilo tuz, 10 kilo tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 47 kilo çay, 6 kilo helva, 5 kilo zeytin, 60 kilo ayçiçek yağı, 60 kilo silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilo ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 çamaşır ipi, 20 kilo makarna,18 kilo salça, 4 kilo reçel, 17 kilo peynir, 1 kilo toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot, 1 çanta ve 1 kadın montu ele geçirildi.

Malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

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