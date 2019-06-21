Van'da PKK'lı teröristlere operasyon

Acun Ilıcalı, Mesut Özil konusunda topu Ali Koç'a attı, Koç da Ilıcalı'nın işi bitirmesini istedi.

Mesut'un Fener'e transferi bu sene de yattı

3

Bursa'da bitkin düşen köpeğe polis yardım etti

Açlıktan bitkin düşen köpeği fark ederek bisküvi ve su veren trafik polisleri iç ısıtan görüntülere sebep oldu.