Van'da, sahte para ile araç satın aldılar

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Cevdet Aydemir, kendi adına kayıtlı bulunan hafif ticari aracını 82 bin lira karşılığında tanımadığı 4 kişiye sattı.

Aracı teslim edip, parasını aldıktan sonra bu kişilerin yanından ayrılan Aydemir, paranın sahte olduğunu fark etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Cevdet Aydemir daha sonra polise giderek durumu bildirdi. Şikayet üzerine emniyet ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, aracı satın alan kişilerin M.Ö., B.D., M.B. ve E.C. olduğunu belirledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, aldıkları hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise serbest kaldı.