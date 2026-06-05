Van'da sokakta dehşet anları: Küçük çocuğun yüzünü parçaladı

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde skuter ile sokakta oynayan küçük çocuk, karşı yönden gelen iki kişiye doğru ilerlediği sırada beklenmedik bir saldırıyla karşılaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre kadın, çocuğun yanından geçtikten kısa bir süre sonra aniden durarak çocuğa fiziksel müdahalede bulundu.

ÇOCUĞUN YÜZÜNDE DERİN YARALAR OLUŞTU

Saldırı sonrası küçük çocuğun yüzünde tırnak izleri ve kanamalar meydana geldi. Ailesi tarafından sağlık kuruluşuna götürülen çocuğun tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, mahallede büyük üzüntü ve tepkiyle karşılanırken, çocuğun sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırının ani şekilde gerçekleştiği ve çocuğun neye uğradığını şaşırdığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili emniyet birimlerinin inceleme başlattığı bildirildi. Saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mahalle sakinleri ise özellikle çocukların güvenliği konusunda daha sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade ederek yaşanan olaya tepki gösterdi.