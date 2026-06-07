Van'da trafik kazası: Aynı aileden 4 can kaybı

Van'da sabah saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Özalp yol ayrımında iki araç çarpıştı.

Çarpışma sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AYNI AİLEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin, Salahane Mahallesi nüfusuna kayıtlı aynı aileden Selbet, Emre, Yunus ve Havvanur Kiraz; hastaneye kaldırılanların ise yine aynı aileden Tubanur Kiraz ile Levent Kiraz olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralıların tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi.