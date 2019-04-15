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Van'da yabancı uyruklu iki kişinin cesedi bulundu

Başkale ilçesinin İran sınırındaki mahallede donarak ölmüş iki erkeğin cesedi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA | 15.04.2019 - 17:01..
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Jandarma ve 6'ncı Hudut Tugayı ekipleri tarafından Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında, bugün sabah saatlerinde arazi arama- tarama çalışması yapıldı. Ekiplerin tarama faaliyeti sırasında iki erkek cesedi bulundu.

KIŞ DÖNEMİNDE FARKLI ZAMANLARDA DONDULAR

Yapılan ilk incelemede, cesetlerin 18-22 yaşlarında, yabancı uyruklu oldukları belirlenen kişilere ait olduğu saptandı. İki kişinin kış döneminde, farklı zamanlarda donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi.

Van'da yabancı uyruklu iki kişinin cesedi bulundu

Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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