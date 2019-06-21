Vangölü Ekspres'te yaz tatili yoğunluğu

Türkiye dünyanın en güzel tren seyahat rotalarından birkaçını barındırıyor. Onların da başında elbette Vangölü Ekspres geliyor. Güzergahındaki doğal manzaralarıyla kendine hayran bırakan Vangölü Ekspres'te yaz tatli yoğunluğu yaşanıyor.

YAZ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Yaz tatilinin başlamasıyla gezmek isteyen vatandaşlar, doğayla baş başa dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından geçerek gelen Vangölü Ekspresi'ni tercih ediyor.

Yolcularına muhteşem manzaralar eşliğinde seyahat yapma imkanı sunan Vangölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine geliyor.

DOĞA VE MANZARA

Farklı illerden eksprese binen yolcular, Bitlis'in yemyeşil doğasının yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı seyahat etmenin tadını çıkarıyor. 8 vagon ve 320 yolcu taşıma kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih eden vatandaşlar, doğa ile iç içe yaptıkları seyahat boyunca güzel manzaraların fotoğraflarını çekiyor.

Ailesiyle Kırıkkale'den Van'a gitmek için ekspresle yolculuk yapan Hasan Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat ve konforlu olan Vangölü Ekspresi ile yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

KONFORLU YOLCULUK

Durak, "Erkenden bilet aldık. Ekspresin denildiği kadar rahat olduğunu gördük. 24 saattir yoldayız. Otobüsten daha rahat. Hem rahatlığından hem de güzergah boyunca güzel manzaralardan dolayı ekspresi tercih ettik. Herkesin ekspresle seyahat etmesini tavsiye ederim." dedi.

"EN AZ İKİ HAFTA ÖNCE BİLETALMAK LAZIM"

Bilecik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alim Yüce ise farklı deneyim olması için Vangölü Ekspresi'ni tercih ettiğini belirterek, "Yataklı vagonları çok övdüler. Ben de buraları gezip görmek istedim. Gayet güzel ve memnun kaldım. Herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum. Gelip buraları görsünler. Yolculuk için en az iki hafta öncesinden bilet almak lazım." diye konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Sait Akdağ da önce Van'a otobüsle gittiğini ancak fiyatların yüksek olmasından dolayı ekspresi tercih ettiğini aktardı.

"İYİ Kİ GELMİŞİM"

Akdağ, "Trenin Tatvan'a kadar gittiğini duydum. Fiyatlar da gayet uygun. Denemek istedim. İyi ki gelmişim. Çok beğendim. Yolda çok güzel manzaralarla karşılaştım. Yollar, ormanlar, barajlar ve dağlar güzel." ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinde Vangölü Ekspresi'ne yoğun ilgi VİDEO

Yusuf Alın da İstanbul'da yaşadığını, bölgeyi gezmek için Vangölü Ekspresi'ni tercih ettiğini anlatarak, "Ekspresi arkadaşlardan duydum. İnternetten araştırdım. Fiyatların uygun olduğunu gördüm. Bilet aldım. Buralarda görmediğim yerler var. Oraları merak ediyordum. Özellikle Elazığ ve Bingöl'den sonra manzaralar çok güzelleşiyor." diye konuştu.