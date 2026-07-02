Venezuela, kurtarma çalışmalarına vizesiz katılmak isteyen 2 ABD vatandaşını kabul etmedi

Venezuela, 24 Haziran'da iki güçlü depremle sarsıldı.

Büyüklükleri 7.2 ve 7.5 olarak ölçülen bu depremler, ülkede ciddi hasara ve can kayıplarına yol açtı.

Ülke genelinde acil durum ilan edildi; arama-kurtarma çalışmaları devam ederken halk, deprem sonrası zorlu bir toparlanma sürecine girdi.

Bu kapsamda birçok ülke, arama kurtarma ekiplerini Venezuela’ya gönderirken dün ilginç bir olay yaşandı.

VİZESİZ OLDUKLARI GEREKÇESİYLE ÜLKEYE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Yerel basında çıkan habere göre, ABD vatandaşları Brandon Matthew ve Bordon Eduard, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak destek vermek amacıyla Panama üzerinden uçakla Venezuela'nın Barquisimeto'daki Jacinto Lara Uluslararası Havalimanı'na indi.

Göçmenlik Bürosu (SAIME) yetkilileri, vizesiz olduklarını gerekçe göstererek ülkeye girişine izin vermedikleri 2 ABD vatandaşını Panama'ya geri gönderdi.

YASAL ZORUNLULUK

Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak istediklerini beyan etmelerine rağmen giriş için yasal zorunluluk olan vizeleri bulunmadığı tespit edildi.

ALKIŞLARLA PROTESTO

Sınır dışı edilen ABD vatandaşlarının uçağa bindirildikleri esnada pistte görevli havalimanı personeli tarafından alkışlarla protesto edildiği öne sürüldü.