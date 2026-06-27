Venezuela'da arama-kurtarma devam ediyor: Depremin yarattığı yıkım havadan görüntülendi

Venezuela, geçtiğimiz günlerde peş peşe iki güçlü depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ilk olarak 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bunu yaklaşık 39-45 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde daha güçlü bir deprem izledi.

100 YILDIR KAYDEDİLEN EN GÜÇLÜ DEPREM

Depremlerin merkez üssü, başkent Caracas'ın yaklaşık 168 km batısındaki Moron civarı olarak belirlendi.

İlk deprem 22 km, ikincisi ise yaklaşık 10 km derinlikte gerçekleşti.

7.5'lik deprem, ülkedeki son 100 yıldan fazla süredir kaydedilen en güçlü sarsıntı oldu.

DEPREMLER AĞIR HASARA YOL AÇTI

Depremler, başta La Guaira eyaleti olmak üzere Caracas ve çevresindeki bölgelerde ağır hasara yol açtı.

Çok sayıda bina tamamen çöktü, altyapı zarar gördü ve elektrik kesintileri yaşandı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, enkaz altında kalanlar için yoğun arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Ölü sayısı 920'yi aştı, yaralı sayısı ise 3 bin 360'a çıktı.

Venezuela hükümeti olağanüstü hal ilan etti ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Afetin yarattığı yıkım ise havadan görüntülendi.

Ülkenin kuzey kıyılarını vuran ikiz depremlerin ardından havadan çekilen görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

La Guaira ve çevresindeki yerleşimlerde çok katlı binaların yerle bir olduğu, sokakların enkazla dolduğu ve bazı yapıların ağır hasar aldığı görüntülendi.

Artçı sarsıntılar devam ederken, hasar tespiti ve yeniden inşa süreci için çalışmalar sürüyor.