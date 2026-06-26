Venezuela'da deprem enkazında mucize doğum

Venezuela’nın kuzeybatı ve orta kesimlerini vuran iki büyük deprem, ülkeyi sarstı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ilk olarak 7.2 büyüklüğünde bir öncü deprem, 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler, başkent Karakas başta olmak üzere La Guaira, Carabobo, Miranda ve çevresinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 235'E ÇIKTI

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, hayatını kaybedenlerin sayısının 235’e çıktığını duyurdu.

MUCİZE MEYDANA GELDİ

Ülke içinde enkaz altında kalan insanların arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında bir mucize meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri, bir bina enkazında hamile bir kadının olduğunu tespit edince çalışmalara başladı.

HAMİLE KADININ DOĞUMA BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Ekipler binaya ulaştığında, hamile kadının doğuma başladığını belirledi.

Bir yandan kadının sıkıştığı enkazdan kurtarılması için çalışmalar yürütülürken, görevliler doğuma yardım etti.

BEBEĞİNİ DOĞURDU

Kaos, korku ve belirsizliğin ortasında kadın, bebeğini doğurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.