Venezuela, İngiltere'de dondurulan 30 ton altın rezervini geri istiyor

Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, İngiltere Merkez Bankası'nda dondurulan yaklaşık 30 ton altın rezervinin serbest bırakılması için Kral III. Charles'a mektup göndereceklerini açıkladı.

Rodriguez, söz konusu kaynağın 24 Haziran'da meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması ve yeniden inşa çalışmalarının finansmanı için kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

"ALTINLAR HALKIMIZA AİT"

Devlet televizyonuna konuşan Rodriguez, dondurulan altınların Venezuela halkına ait olduğunu belirterek, "Bu kaynak, ikiz depremlerin yol açtığı korkunç ve trajik sonuçların giderilmesi için kullanılmalıdır." dedi.

Rodriguez, ülkesinin yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak, istihdamı artırmak, ekonomik faaliyetleri canlandırmak ve eğitim hizmetlerini yeniden ayağa kaldırmak için egemen varlıklara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Varlıkların serbest bırakılarak doğrudan depremden etkilenen vatandaşların sosyal refahı için kullanılması gerektiğini vurguladı.

KRİSTALİNA GEORGİEVA İLE GÖRÜŞTÜ

Rodriguez'in daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile Venezuela'nın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması konusunda telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

VENEZUELA'DA İKİZ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, 24 Haziran'da Venezuela'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Geniş çaplı yıkıma neden olan depremlerin ardından ülkede ulusal ve uluslararası düzeyde kapsamlı insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları başlatıldı.