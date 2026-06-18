Vietnam’da kesim için çalınan 400’den fazla kedi, bir çetenin çökertilmesinin ardından kurtarıldı

Vietnam'ın en kalabalık şehri Ho Chi Minh'de polis, büyük çaplı bir operasyonla kedi eti suç örgütünü çökertip, 400'den fazla kediye el koydu.

Hayvan refahı kuruluşları ve yerel medyanın haberlerine göre, geçen hafta gerçekleştirilen ve birkaç günü kapsayan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

400 CANLI, 80 ÖLÜ KEDİ ELE GEÇİRİLDİ

Kentin polis müdürlüğünün açıklamasına göre, operasyonda yaklaşık 400 canlı kedinin bulunduğu 45 kafes ile içinde yaklaşık 80 ölü kedinin yer aldığı 4 buz dolu köpük kap ele geçirildi.

Ayrı bir noktada ise 21 canlı kediye daha ulaşıldı.

Yerel medya, ele geçirilen toplam 500'den fazla kediyle birlikte bu operasyonun Vietnam'ın son yıllarındaki en büyük kedi refahı soruşturmalarından biri olduğunu aktardı.

3 YIL BOYUNCA TUZAK KURDULAR

Operasyon, Ho Chi Minh'de yaşanan evcil hayvan hırsızlıklarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, son üç yıl boyunca Ho Chi Minh, Tay Ninh ve An Giang kentleri başta olmak üzere güney Vietnam genelinde tuzakla kedi topladıklarını itiraf etti.

Kurtarılan kedilerin 40'tan fazlası, sahipleriyle yeniden buluşturuldu.

ONLARCA KEDİ KOŞULLAR NEDENİYLE ÖLDÜ

Ancak hayvan refahı kuruluşları, kurtarılan diğer onlarca kedinin bulundukları ağır koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurtarılan kedilerin bir bölümünün hamile olduğu da ifade edildi.

Bu hafta bazı yavrular, polis gözetiminde dünyaya geldi.