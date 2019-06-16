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Villasında alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Kocaeli'deki lüks villasında alkol alığı arkadaşı tarafından sırtından silahla vurulan 47 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

İHA | 16.06.2019 - 08:17..
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İnşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydas (47), Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak’ta bulunan lüks villasında, ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almak için buluştu.

Villasında alkol aldığı arkadaşını öldürdü

SIRTINDAN VURULDU

Alkol aldıkları sırada ismi öğrenilemeyen şahıs henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, Aydas’ı tabancası ile sırtından vurdu. Aydas kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs kayıplara karıştı. Gece geç saatlerde gelen bir yakını, Aydas’ı yatağında kanlar içinde görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Villasında alkol aldığı arkadaşını öldürdü

YAKINI, KANLAR İÇİNDE YATAĞINDA BULDU

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aydas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, villa ve çevresinde inceleme başlattı. Ekipler, villa ve çevresindeki şüpheli görülen her şeyi tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Aydas’ın cenazesi, Gölcük Necati Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Villasında alkol aldığı arkadaşını öldürdü

EVİNDEKİ KANLI GİYSİLER ELE VERDİ

Olayla ilgili çalışmasını sürdüren polis ekipleri, Aydas’ı öldürdüğü iddia edilen şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda kanlı kıyafetler bulundu. Ekipler, kanlı kıyafetlerden incelemek üzere numune aldı. Yapılan operasyonda ise şüphelinin evde olmadığı tespit edildi. Ekipler, şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Villasında alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Villasında alkol aldığı arkadaşını öldürdü

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