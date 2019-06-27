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Virajı alamayan motosikletli kendini yerde buldu

Sarıyer'de motosikletiyle seyreden genç, virajı döneceği esnada çakıl taşlarının üstünde frene basınca kayarak kaza yaptı.

İHA | 27.06.2019 - 09:30..
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İstanbul’da motosikletli iki genç, motosikletlerine binerek gezinti yapmak üzere Sarıyer Garipçe köyüne doğru yola çıktı. Gençlerden biri, köy yoluna girdikleri esnada karşısına çıkan virajı dönmek istedi.

Dönüş esnada asfaltlı yoldan çıkarak çakıllı yola geçen motosikletli genç, gidon hakimiyetini kaybetti.

Virajı alamayan motosikletli kendini yerde buldu

Kontrolden çıkan motosiklet ve genç yere savruldu. Kazayı genç sürücü, hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin arkadaşı, yanına gelerek motosikleti kaldırdı.

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