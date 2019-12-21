Viranşehir’de 7 pano kırıldı

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek ve enerji kalitesini artırmak için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kurduğu kaçağı önleyen panolardan (ASOP) 7’sini kırarak tahrip etti.

İKİ FARKI MAHALLEDE 7 PANO

Saldırganların gece Hürriyet Mahallesi'nde 5, Azadi Mahallesi'nde ise 2 panoyu tahrip ettiği belirlendi.

327 OLDU

Yaşanan olayla birlikte bugüne kadar Viranşehir’de saldırı sonucu tahrip edilen pano sayısı 327’ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.