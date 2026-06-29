Viranşehir'de başıboş köpeklerle ilgili mevzuatın uygulanışı denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa Viranşehir'de 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanmasıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlık açıklamasında müffetiş görevlendirme kararının İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla alındığı belirtildi.

MEVZUAT VURGUSU

Açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili "mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi" ve "uygulamada yaşanan aksaklık"ların altının çizilmesi dikkat çekti.

Ayrıca bakanlık açıklamasında ihmal iddiaları da vurgulandı.

VİRANŞEHİR'DEKİ UYGULAMA DENETLENECEK

Temmuz 2024'te sahipsiz hayvanlara yönelik kanundaki değişiklikle belediyelere sokak köpeklerini toplama ve sahiplendirilinceye kadar da bakımevinde barındırma yükümlülüğü verdi.

Viranşehir'de Abdulkadir Sarık'ın bacağından yaralanmasına neden olan olayla ilgili görevlendirilen mülkiye müfettişi ilçe genelinde mevzuatın ne derece uygulandığını inceleyecek.

SOSYAL MEDYADA DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Viranşehir'de son yıllarda başıboş sokak köpekleriyle ilgili rahatsızlık sosyal medyada da zaman zaman gündeme geliyor.

Mayıs ayında Viranşehir'de iki çocuğun başıboş köpek sürüsünden kaçarak kurtulduğu görüntüler sosyal medyada dolaşıma girmişti.

TOKİ KONUTLARI ÖNÜNDE BAŞIBOŞ KÖPEKLER

Ağustos 2025'te ilçedeki TOKİ konutlarının bulunduğu yerde, binaların aralarında dolaşan başıboş köpek sürüsünü gösteren videolar sosyal medyada yayılmıştı.

29 KUZU TELEF OLDU

Mayıs 2025'te ise başıboş köpeklerin kırsal bir mahalledeki ağıla saldırması sonucunda 29 kuzunun telef olduğu haberlere konu oldu.