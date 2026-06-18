Vladimir Putin, Tataristan gezisinde cami ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tataristan'ın başkenti Kazan'da, Kul Şerif Camii'ni ziyaret etti.

17 Haziran'da Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Kazan'da bulunan Putin, programına Kazan Kremlin'indeki dini mekanları ziyaret ederek başladı.

CAMİYE GİRERKEN AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov'un eşliğinde önce Müjde Katedrali ve ardından Kul Şerif Camii'ni gezen Putin, hem Hristiyan hem de Müslüman ibadethanelerinde saygılı bir tutum sergiledi.

Putin, camiye girmeden önce ayakkabılarını çıkararak İslami adaba uygun davrandı.

HAC HAKKINDA BİLGİ ALDI

Minnikhanov, Putin'e camideki Kabe örtüsü parçasını gösterdi ve hac ibadeti hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Putin, vatandaşlar ve turistlerle de sohbet ederek samimi anlar yaşadı.