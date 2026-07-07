VNL 3. hafta: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın ekranı...

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2026 VNL Milletler Ligi, tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde ikinci haftayı başarılı sonuçlarla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gözünü şimdi Osaka'da.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk iki haftasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Milli takım, topladığı 15 puanla genel klasmanda 6. sırada.

3. hafta maçlarında Filenin Sultanları, kritik etapta ilk sınavını güçlü rakibi Polonya karşısında verecek.

VNL Finalleri öncesi büyük önem taşıyan mücadeleyi kaçırmak istemeyen voleybol severler ise maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını araştırıyor.

Türkiye ile Japonya arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma sabahın erken saatlerinde oynanacak.

Peki; Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri ve detaylar...

8 TEMMUZ 2026 TÜRKİYE-POLONYA MAÇI:

Filenin Sultanları, VNL'nin üçüncü hafta açılış maçında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.