Voleybolda 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri duyuruldu
Voleybolda yeni sezon Sultanlar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü, Efeler Ligi'nde 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.
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Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yeni sezonun başlangıç tarihleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre 2026-2027 sezonu, Sultanlar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü, Efeler Ligi'nde 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.
FİKSTÜR ÇEKİMİ 13 AĞUSTOS'TA
Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul Fişekhane'de yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)