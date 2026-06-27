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Voleybolda 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri duyuruldu

Voleybolda yeni sezon Sultanlar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü, Efeler Ligi'nde 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

AA AA
Voleybolda 2026-2027 sezonu başlangıç tarihleri duyuruldu
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Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yeni sezonun başlangıç tarihleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre 2026-2027 sezonu, Sultanlar Ligi'nde 4 Ekim Pazar günü, Efeler Ligi'nde 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ 13 AĞUSTOS'TA

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul Fişekhane'de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)