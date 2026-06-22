Volkan Konak’ın kızından Babalar Günü paylaşımı! Söylediği şarkı duygulandırdı
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Volkan Konak’ın küçük kızı Derin, Babalar Günü’nde “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısını seslendirerek babasını andı.
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Geçtiğimiz yıl KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı Volkan Konak, sevenlerini üzmüştü.
BABASI İÇİN SÖYLEDİ
Konak Ailesi'nden yürek yakan Babalar Günü paylaşımı geldi. Eşi Selma Konak’ın Instagram hesabında yayınladığı videoda, en küçük kızının babası için söylediği şarkı dinleyenleri hüzne boğdu.
Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi