Volkswagen CEO'sundan açıklama: Yeterince kâr elde edemiyoruz

Alman otomotiv devi Volkswagen'de mali kriz derinleşirken Grubun CEO'su Oliver Blume'dan, dikkat çeken açıklamalar geldi.

Blume, ürünlerinin popüler olmasına rağmen şirketin bu araçlardan yeterince para kazanamadığını itiraf etti.

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA

Şirket, kârlılığı artırmak amacıyla tüm kategorilerde maliyetleri daha da düşürmek için agresif adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda, 2030 yılına kadar ürün gamının yüzde 50 oranında daraltılması ve ürün portföyünün sadeleştirilmesi planlanıyor.

Model başına satışları artırmayı hedefleyen marka, aralarında Jetta ve Fabia gibi köklü isimlerin de bulunduğu birçok modelin üretimine veda edecek.

CEO Blume, gelecekte daha sade ve kârlı bir ürün yapısıyla yollarına devam edeceklerini vurguladı.

FABRİKA KAPATMA VE İŞTEN ÇIKARMA İDDİALARI GÜNDEMDE

Blume'un röportajında değinilmese de kulislerde Volkswagen'in tesislerini kapatacağı ve işten çıkarılacak kişi sayısının 120 bine ulaşabileceği konuşuluyor.

Ancak otomotiv devi, tesis kapatma ve kitlesel işten çıkarma iddialarına yönelik henüz resmi bir açıklama veya doğrulama yapmadı.