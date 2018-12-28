taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2687
Euro
6.0466
Altın
1278.65
Borsa
91284.74
Gram Altın
216.575

Volkswagen elektrikli ID Hatchback'i tanıttı

Volkswagen'in yeni nesil elektrikli otomobilleri içerisinde en çok beklenen araç olan ID Hatchback, Güney Afrika'da tanıtıldı.

Özel İçerik | 28.12.2018 - 14:53..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

lşş

Uzun zamandır beklenen Volkswagen ID hatchback, 2020’de piyasaya çıkacak. Görücüye çıkan prototipe bakılırsa, Tesla’nın Volkswagen tehtidini ciddiye alması gerekiyor.

Volkswagen elektrikli ID Hatchback'i tanıttı

Güney Afrika’nın Cape Town şehrindeki elektrikli hatchback testine , YouTube'daki Fully Charged kanalı da aracın ilk sürüşüne davet edildi.

Volkswagen elektrikli ID Hatchback'i tanıttı

Araç henüz prototip haliyle bile mükemmeliyetni sergiliyor. Golf’un dizeliyle aynı fiyatta çıkması beklenen ID,  30 dakikada yüzde 80 şarj dolumuna ulaşacak.

Volkswagen elektrikli ID Hatchback'i tanıttı

Volkswagen’nin EV’si, Tesla Model 3, BMW i3 ve yaklaşmakta olan uzun menzilli Nissan Leaf’e rakip olarak gelen ID’yi almak isteyen otomobilseverler, 2019 bahar aylarından itibaren sipariş verebilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

181
Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

232
CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

112
Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

32
Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

56
Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

200
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir