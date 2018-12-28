Volkswagen elektrikli ID Hatchback'i tanıttı

Uzun zamandır beklenen Volkswagen ID hatchback, 2020’de piyasaya çıkacak. Görücüye çıkan prototipe bakılırsa, Tesla’nın Volkswagen tehtidini ciddiye alması gerekiyor.
Güney Afrika’nın Cape Town şehrindeki elektrikli hatchback testine , YouTube'daki Fully Charged kanalı da aracın ilk sürüşüne davet edildi.
Araç henüz prototip haliyle bile mükemmeliyetni sergiliyor. Golf’un dizeliyle aynı fiyatta çıkması beklenen ID, 30 dakikada yüzde 80 şarj dolumuna ulaşacak.
Volkswagen’nin EV’si, Tesla Model 3, BMW i3 ve yaklaşmakta olan uzun menzilli Nissan Leaf’e rakip olarak gelen ID’yi almak isteyen otomobilseverler, 2019 bahar aylarından itibaren sipariş verebilecek.