WhatsApp duyurdu: Bu telefonlarda artık uygulama çalışmayacak

Teknoloji devi Meta, WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir sistem gereksinimi güncellemesi açıkladı.

Uygulamanın en son güvenlik korumalarını sağlamak amacıyla, eski işletim sistemine sahip cihazlarda erişim kademeli olarak engellenecek.

IPHONE VE IPAD KULLANICILARI İÇİN SON TARİH 30 KASIM

Apple tarafında 30 Kasım 2026 tarihinden itibaren WhatsApp, yalnızca iOS 15.5 ve iPadOS 15.5 veya üzeri sürümleri çalıştıran cihazları destekleyecek.

Bu durumdan etkilenecek olan iPhone 6s, iPhone 6s Plus, birinci nesil iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air 2 ve iPad mini 4 kullanıcılarının cihazlarını güncellenmesi gerekiyor.

Söz konusu Apple modelleri halihazırda iOS 15.8.8 veya iPadOS 15.8.8 güncellemesini aldığı için bu yükseltmeyi yapanlar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

Belirtilen tarihten önce yazılımını güncellemeyen kullanıcılar ise yeni dönemde WhatsApp'ı kesinlikle açamayacak.

ANDROID KULLANICILARINA DAHA ERKEN KISITLAMA GELİYOR

Android cephesinde ise kısıtlama çok daha yakın bir tarihte, yani 8 Eylül 2026 itibarıyla resmen devreye girecek.

Bu tarihle birlikte Android 6.0 sürümünden daha eski tüm Android sürümlerine olan destek tamamen kesilecek.

Bu karar doğrultusunda özellikle Android 5.0 ve 5.1 sürümlerini çalıştıran eski akıllı telefon sahipleri, güncelleme sonrası uygulamadan mahrum kalacak.

Güvenlik güncellemelerinin kaçırılması ve yeni işlevlerin eski donanımlarda düzgün çalışmaması bu değişikliğin ana nedeni olarak öne çıkıyor.