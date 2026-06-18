WhatsApp'a yeni güvenlik özelliği: Mesajlar okunduktan sonra silinecek

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hassas verilerin korunmasını artırmak amacıyla yeni bir gizlilik adımı atıyor.

Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar, tek sefer görülebilen yazılı mesajlar gönderebilecek.

GÖNDER DÜĞMESİNE UZUN BASILARAK AKTİF EDİLECEK

Yeni sistemde kullanıcılar yazdıkları mesajı göndermeden önce Gönder butonuna uzun basarak bu seçeneği aktif hale getirebilecek.

Alıcı tarafından bir kez açılan mesaj, okunduktan hemen sonra tamamen erişilemez hale gelecek.

Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde aktif olarak kullanılabilecek olan bu yenilikçi güvenlik çözümü, kanallarda ise desteklenmeyecek.

Özelliğin özellikle geçici şifreler, tek kullanımlık kodlar veya kişisel bilgilerin güvenle paylaşılması sürecinde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE KOPYALAMA TAMAMEN ENGELLENECEK

WhatsApp, halihazırda medya dosyalarında uyguladığı katı güvenlik önlemlerini bu yazılı mesajlar için de geçerli kılacak.

Alıcıların gelen tek seferlik mesajı kopyalaması, kaydetmesi, iletmesi veya başka kullanıcılarla paylaşması tamamen engellenecek.

Uygulama içinde ekran görüntüsü ya da ekran kaydı alınmasının da önüne geçilerek güvenlik katmanı en üst seviyeye çıkarılacak.

Henüz beta test kullanıcılarına sunulmayan bu özelliğin, ikinci bir cihazla fotoğraf çekilmesi gibi dışsal riskleri engelleyemese de dijital dağıtımı zorlaştırması hedefleniyor.