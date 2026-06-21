Wilfried Singo, Almanya maçında sakatlandı!

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 2. hafta maçında Almanya, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Singo sakatlık yaşadı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin son bölümünde sakatlanan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi.

Singo, 82. dakikada kenara gelerek yerini takım arkadaşına bıraktı.

MORALİ BOZUK ŞEKİLDE ÇIKTI

Saha kenarına gelirken büyük üzüntü yaşadığı gözlenen deneyimli futbolcunun morali oldukça bozuktu.

Galatasaray cephesinde Singo'nun durumuna ilişkin yapılacak sağlık kontrollerinin sonucu bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NI KAPATTI İDDİASI

Singo'nun en önemli özelliklerinden biri sahadaki hızı. Maçta da bu yönüyle öne çıkan oyuncu, ancak son 7-8 ay içinde aynı sakatlığı üçüncü kez yaşadı.

Bu tür sakatlıkların iyileşme süreci genellikle 2 ila 4 hafta arasında değişirken, Singo'nun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalabileceği ve bu nedenle Dünya Kupası'nın geri kalanını kaçırma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.