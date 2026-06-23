Wood Mackenzie: Brent petrolün düşüşü sürecek

ABD-İran anlaşması sonrası Brent petrolün varilindeki düşüş sürdü.

Brent petrolün varil fiyatı, küresel ekonomilerde olduğu gibi Türkiye için de çok önemli.

Uluslararası finans kuruluşları ve araştırma şirketleri, petrol fiyatlarıyla ilgili öngörüleri paylaşıyorlar.

"BRENT PETROLÜN FİYATI 18 AY BOYUNCA AŞAĞI YÖNLÜ SEYREDECEK"

Bu kurumlardan biri olan merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'ye göre de Brent petrolün varil fiyatı, 18 ay boyunca aşağı yönlü seyredecek ve gelecek yıl 78 dolar seviyesinde işlem görecek.

Wood Mackenzie uzmanları, "Petrol fiyatlarındaki balon patladı mı? Müzakereler başarılı olursa aşağı yönlü bir trend bekleniyor ancak inişli çıkışlı bir süreç yaşanabilir." başlıklı bir analiz yayımladı.

"MUTABAKAT KÜRESEL EKONOMİ AÇISINDAN EN KÖTÜ SENARYOYU ÖNLEDİ"

Petrol uzmanları Alan Gelder ve Andrew Harbourne'un yorumlarının yer aldığı analize göre, ABD ile İran arasında geçen hafta imzalanan mutabakat küresel ekonomi açısından en kötü senaryonun önlenmiş olabileceğine dair umutları artırdı.

BRENT PETROLDE FİYAT BEKLENTİSİ

Şirketin son tahminlerine göre, Brent petrolün varil fiyatında 18 ay boyunca genel eğilim aşağı yönlü seyredecek. Brent petrolün ortalama fiyatı, mart-mayıs aylarındaki yüksek fiyatların etkisiyle bu yıl varil başına 92 dolar, 2027'de ise 78 dolar olacak.

Bu tahmin, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ağustosta normalleşeceği varsayımına dayanıyor. Talep gelecek yıl günlük 105 milyon varil seviyesine yaklaşsa bile, piyasanın yeterli arzla desteklenmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, Brent fiyatı 2027'nin dördüncü çeyreğinde ise varil başına 70 seviyesine kadar gerileyebilir.