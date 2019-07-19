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Yabancı uyruklu uyuşturucu tacirleri yakalandı

İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu 4 uyuşturucu taciri, özel bir operasyonla güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İHA | 19.07.2019 - 17:28..
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Şişli’de uyuşturucu ticareti yapan 3 Afrika ve 1 Yemenli, ‘gece kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞÜPHELENDİ

Gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, Mecidiyeköy Kekik Sokak'ta durumundan şüphelendikleri Yemen uyruklu Muhammed Ali Muhammed A.’nın (21) üzerini aradı. Arama sırasında bir miktar maruhana adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

ZANLI ADRES VERDİ

Yemenli zanlının uyuşturucu aldığı adresi vermesi üzerine güvenlik güçleri adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, Güney Afrikalı 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda pet şişe içine gizlenmiş kuru ve ıslak halde 1 kilo 500 gram esrar kökleri, esrar tohumları ve yarım kiloya yakın öğütülmüş esrar ele geçirildi.

Yabancı uyruklu uyuşturucu tacirleri yakalandı

YEMENLİ ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Yemen uyruklu Muhammed Ali Muhammed A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Yakalanan diğer 3 Afrikalıdan 2'si serbest bırakıldı, 1'i uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

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