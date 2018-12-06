Gölcük'te meydana gelen olayda, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yağmur sebebi ile cadde üzerinde bulunan 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.

Yol kenarından park halinde olan otomobil ile minibüste büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, caddeden geçen bir çocuk çöken istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yağmurdan dolayı duvar çöktü: 2 araç hasar gördü VİDEO



DUVARIN ALTINDA BİRİ KALMIŞ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ

Çöken duvarın altında kalan vatandaşların olabileceği ihtimali üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yıkılan duvarın altında kalan vatandaşların olmadığı tespit edildi.

Duvar altında kalan araçların çekici yardımı ile kaldırılacağı öğrenilirken ekipler bölgede yaşanabilecek bir çökmeye karşı geniş alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.



