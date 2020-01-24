taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9379
Euro
6.5558
Altın
1561.15
Borsa
121562.94
Gram Altın
298.115
Bitcoin
50488.64

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir camiyi ateşe verdi, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

AA | 24.01.2020 - 17:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Safafa Mahallesi'nde bir caminin ateşe verildiği ve dış duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, caminin bir kısmının yandığı aktarılırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi

MAHALLE SAKİNLERİ SÖNDÜRDÜ

Öte yandan görgü tanıkları da Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilen caminin, Beyt Safafa Mahallesi'ndeki Bedriye Camisi olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinin yangını söndürdüğünü aktaran görgü tanıkları, bir kısmı yanan caminin duvarlarında da ırkçı ifadelerin yazılı olduğunu kaydetti.

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi

FİLİSTİN'DE BENZER SALDIRILAR

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde benzer saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi

YASA DIŞI KABUL GÖRÜYOR

Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi

İlginizi Çekebilir
Koronovirüsün mikroskopla çekilen görüntüsü yayınlandı
Çin'de yayılan ve tüm dünyayı korkutan koronavirüsün mikroskopla çekilen fotoğrafı, Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesine koyuldu.
Endonezya'da sınıf içinde akıllı telefonu kıran öğretmen
Bir okulda öğretmen olan kadının, sınıfın ortasında elindeki taşla öğrenciye ait olan cep telefonunu kırdığı o anlar kameraya yansıdı.
Karısı fenomen olduğu için vahşice öldürdü
Hindistan'da bir adam, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra fenomen olan karısını kıskandığı için vahşice öldürdükten sonra tutuklandı.
AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı için hazırlanan anlaşma, AB yetkilileri tarafından onaylandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

509
Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

Çinlilerin yediği mide bulandırıcı yemekler

598
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

288
Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi töreninde

169
Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması

193
Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

Merkel'den Türkiye için Nazi dönemi ve Suriye karşılaştırması

148
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir