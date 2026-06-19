Yalova'da avukat cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yalova’da yaşanan olay, sosyal güvenlik işlemleri nedeniyle başlayan hukuki bir sürecin trajik bir cinayete dönüşmesiyle gündeme gelmişti.

Felç geçirdikten sonra malulen emeklilik talebi reddedilen Hamza Hanedar’ın(57) açtığı dava da olumsuz sonuçlanınca, kurum tarafından tahsil edilen vekalet ücreti ve borçlar nedeniyle taraflar arasında gerilim yaşandı.

KARTI BLOKE OLUNCA SGK BİNASINA SİLAHLA GELDİ

SGK tarafından kredi kartına bloke konulmasının ardından öfkelendiği belirtilen Hamza Hanedar, 7 Ocak günü Yalova SGK İl Müdürlüğü’ne gitti. Kurum avukatı Zekeriya Polat(32) ile görüşmek isteyen Hanedar, avukatın odasında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Ateşli saldırı sonucu karın bölgesinden ağır yaralanan avukat Zekeriya Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sırasında binada bulunan jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN AVUKAT TOPRAĞA VERİLDİ

2 yaşında bir çocuk babası olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Zekeriya Polat’ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta defnedildi. Olay, hukuk camiasında büyük üzüntü ve tepkiyle karşılandı.

DAVA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE SONUÇLANDI

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, sanığın “kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Hamza Hanedar’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 3 yıl hapis ve para cezası verildi.

“AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ” SAVUNMASI

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık Hamza Hanedar, savunmasında öldürme kastı olmadığını öne sürdü. Olayın anlık geliştiğini, amacının yalnızca yaralama olduğunu iddia eden Hanedar, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

MAHKEME: CEZAİ EHLİYET TAM

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtilmesi dikkat çekti. Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek indirim uygulamaksızın en ağır cezayı verdi.

EŞİNDEN SALONDA SERT TEPKİ

Duruşmada söz alan avukat Zekeriya Polat’ın eşi Semiha Polat, sanığa yönelik sert ifadeler kullanarak en ağır cezanın verilmesini talep etti. Acılı eşin sözleri salonda duygusal anlara neden oldu.

BAROLAR BİRLİĞİ: “AVUKATA YÖNELİK ŞİDDET YARGIYA SALDIRIDIR”

Karar sonrası açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukatlara yönelik şiddetin bireysel bir olay olarak görülemeyeceğini belirtti. Sağkan, bu tür saldırıların yargı sistemine ve savunma hakkına yönelik tehdit oluşturduğunu vurguladı.