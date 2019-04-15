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Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı polis yakaladı

Bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Korkudan olay yerinden kaçan Suriyeli sürücü, polis tarafından yakalanarak tekrar kaza yerine getirildi.

İHA | 15.04.2019 - 21:00..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kıymet K. yönetimindeki otomobil, Ankara Caddesi’nden gelip aniden Avarlar Kavşağı’na giren Suriyeli Abdürrezzak Feyyat yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

KORKUDAN KAÇTI

Bölgedeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale yaptı. Müdahalesi tamamlanan Abdürrezzak Feyyat, korkudan olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Emniyet ekipleri, kaçan sürücüyü Ankara Caddesi üzerinde yakalayarak tekrar olay yerine getirdi. Abdürrezzak Feyyat ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı polis yakaladı

Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı polis yakaladı

Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı polis yakaladı

Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı polis yakaladı

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