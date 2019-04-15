Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı polis yakaladı

1 Kağıthane’de damat cinayetinin kamera kayıtları çıktı Damadını öldürerek polise teslim olan şahsın sokak ortasında yaşattığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

2 Benzinde ve motorinde zam yapıldı Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 22, motorinde 18 kuruş/lt zam geldi. Yapılan zamlar EŞEL Mobil Sistemi kapsamında pompaya yansımayacak.

3 Diyarbakır'da kamyon koyun sürüsüne çarptı Kamyonun koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.

4 Notre Dame Katedrali'nde yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

5 Berger: AB'nin Suriyeliler için yardımları sürecek AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Christian Berger, "AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye yardımları devam edecek. Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

6 Polislere ateş açan 10 kişiye gözaltı Malatya’da kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 10’a yakın kişi gözaltına alındı.