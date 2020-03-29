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Yardım için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Karabük’te komşusuna yardım için çatıya çıkan 20 yaşındaki genç, çatıdan inemeyince itfaiye tarafından indirildi.

İHA | 29.03.2020 - 14:00..
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Karabük'ün Merkez Atatürk Mahallesi Harun Reşit Sokak’ta ikamet eden 20 yaşındaki B.M., yaşlı komşularının talebi üzerine 3 katlı evin çatısındaki kiremitleri düzeltmek için çatıya çıktı.

KORKUDAN İNEMEDİ

Çatıya çıkıp işini bitiren genç, korktuğu için aşağıya inemedi. Yardımsever genç çatıdan inemeyince arkadaşları Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yardım için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan genci yangın merdiveniyle kurtardı. Kimlik bilgisi için polis otosuna götürülen genci arkadaşları "helal olsun" diyerek alkışladı.

"YARDIM ETMEYİ SEVERİM"

B.M., "Komşum kiremitleri düzeltmem için yardım istedi. Ben yardım etmeyi severim. Aşağıya inerken de kaldım. Sonra itfaiye geldi." diye konuştu.

Yardım için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Yardım için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı -5



Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı -6

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