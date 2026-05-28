Yargıtay hükmetti: Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar geldi.

Bir süredir evin içinde iki yabancıymış gibi yaşayan çiftten genç kadın, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanma davası açtı.

SÜREKLİ ALKOL ALARAK KÜFÜR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi.

Evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını dile getirdi.

SÜREKLİ İŞ DEĞİŞTİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Mahkemede ifade veren davacı kadın, kocasının sürekli iş değiştirdiğini öne sürdü.

Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti.

MAHKEME BOŞANMASINA HÜKMETTİ

Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti.

Davalı erkek de kararı temyiz etti.

Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti.

ERKEĞİN TEMYİZ BAŞVURUSUNUN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında Aile Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek, erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti.

"DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMADIĞI ORTADADIR"

Kararda, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır.

Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derce mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir." denildi.