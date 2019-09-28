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Yargıtay'dan tatil kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı tatilini iptal eden kişiye tüm masrafların geri ödenmesine karar vermişti, ancak karar bozuldu.

AA | 28.09.2019 - 14:17..
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Yargıtay yeniden emsal gibi bir karara imza attı.

KARARI BOZDU

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı tatilini iptal eden kişiye tüm masrafların geri ödenmesine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay'dan tatil kararı

KALAN KISMIN ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Daire, tur şirketinin iptalde bir kusurunun bulunmadığına, şirketin mağduriyetinin giderilmesi için otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın ödenmesine hükmetti.

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