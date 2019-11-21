taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7048
Euro
6.322
Altın
1470.6
Borsa
106969.32
Gram Altın
269.617
Bitcoin
46221.85

Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği verilecek

Ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olarak ödenecek.

AA | 21.11.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2019 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ 13 KURUŞ

Tebliğle, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2019 yılı üretim sezonunda (10 Mayıs-31 Aralık) üretilen ve satışı gerçekleştirilen yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olacak.

Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği verilecek

DESTEK TUTARININ 0,1'İ ÇAYKUR'A ÖDENECEK

Ödemeler Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) aktarılacak. Üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankası'na Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca ödenecek.

Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği verilecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

185
Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

55
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

80
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

248
Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

52
Obradovic'ten takımına 'savunma yapın' ricası

Obradovic'ten takımına 'savunma yapın' ricası

14
İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir