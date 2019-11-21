Yaş çay üreticilerine fark ödemesi desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2019 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ 13 KURUŞ

Tebliğle, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2019 yılı üretim sezonunda (10 Mayıs-31 Aralık) üretilen ve satışı gerçekleştirilen yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olacak.

DESTEK TUTARININ 0,1'İ ÇAYKUR'A ÖDENECEK

Ödemeler Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) aktarılacak. Üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankası'na Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca ödenecek.