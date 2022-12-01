1 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Gün içinde İZSU tarafından kesinti yapılacak olan ilçeler ve saatler açıklandı. 1 Aralık'ta İzmir'de meydana gelecek su kesintilerini birçok vatandaş araştırmaya başladı. İşte İzmir su kesintileri...

1 Aralık 2022 Perşembe gününde İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 1 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

1 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İZSU'nun yapmış olduğu açıklamalar yakından takip edilirken, yapılan duyuraya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar da su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını ve ne kadar süreli olacağını sorgulamaya başladı.

Gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bergama ve Ödemiş bulunuyor. İzmir'in ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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