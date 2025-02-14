14 Şubat Sevgililer Günü’nün hikayesi

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Her yıl 14 Şubat, aşkla, sevgiyle ve ilişkilerle özdeşleşen özel bir gün olarak kutlanıyor.

Dünyanın dört bir yanında çiftler, bu günü birbirlerine olan sevgilerini dile getirmek, sürprizler yapmak ve özel anlar paylaşmak için bir fırsat olarak kabul ediyor.

Ancak, Sevgililer Günü'nün temelleri sadece romantik ilişkilerle sınırlı değil; tarihsel ve kültürel bağlamda da derin bir geçmişe sahip.

KÖKLERİ ROMA İMPARATORLUĞU'NA DAYANIYOR

Sevgililer Günü’nün tarihi, Roma İmparatorluğu'na dayanan oldukça derin bir geçmişe sahiptir.

Fakat bugünkü anlamıyla Sevgililer Günü’nün temelleri, Hristiyanlıkla birleşmiş ve zaman içinde evrim geçirmiştir.

GİZLİCE NİKAH KIYIYORDU

Sevgililer Günü'nün en bilinen kökeni, 3. yüzyılda Roma'da yaşamış Aziz Valentinus’a dayanır. Valentinus, Roma İmparatoru Claudius’un hükümetinde bir papazdı.

Ancak, İmparator Claudius, evliliği yasaklamıştı.

Claudius’a göre, bekar erkeklerin askerlik hizmetinde daha verimli olduklarını düşündüğü için evlenmelerini yasaklamıştı. Fakat Aziz Valentinus, evlenmek isteyen genç çiftleri gizlice nikah kıyarak, bu yasağa karşı durdu.

14 ŞUBAT'TA İDAM EDİLDİ

Bir diğer efsaneye göre, Valentinus’un bir gün hapishaneye düşen ve ona mektup yazan bir genç kadına, "Senin Valentin'in" anlamına gelen bir not bıraktığı, bu yazının ilk Sevgililer Günü mesajı sayıldığı kabul edilir.

Bu olay, zamanla Sevgililer Günü'nün özünü oluşturan "sevgiyi ifade etme" geleneğinin temellerini atmıştır.

Aziz Valentinus, bu eylemlerinden dolayı, Claudius tarafından tutuklanmış ve 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu yüzden 14 Şubat, Valentinus’un ölüm yıldönümü olarak kabul edilir. Sevgililer Günü'nün, ona olan saygıdan kaynaklandığı düşünülür.

ORTA ÇAĞ VE ROMANTİK BAĞLANTILAR

Orta Çağ’da, 14 Şubat’ı kutlamak hala yaygın değildi. Ancak, 14 Şubat’ın romantik bağlamda anılmaya başlanması, Orta Çağ'ın sonlarına doğru, özellikle Avrupa'da giderek daha fazla arttı.

Orta Çağ'da, 14 Şubat’ın aynı zamanda "kuşların eş bulma günü" olarak kabul edildiği bir inanç vardı. Bu nedenle, o dönemde insanlar, 14 Şubat’ı sevgilileriyle buluşmak ve aşklarını kutlamak için bir fırsat olarak görmeye başladılar.

Hatta bu dönemde genç erkeklerin ve kızların birbirlerine aşk mektupları yazdıkları da bilinir.

14 ŞUBAT'IN MODERNLEŞMESİ

Günümüzdeki Sevgililer Günü kutlamaları, 18. ve 19. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlamıştır. 18. yüzyılda İngiltere’de, Sevgililer Günü’ne dair alışverişler ve hediyeler daha yaygın hale gelmeye başlamıştır.

19. yüzyılda ise, Sevgililer Günü kartlarının gönderilmesi ve özel hediyelerin verilmesi alışkanlık halini almıştır.

TİCARİ ARACA DÖNÜŞTÜ

Amerika'da, 19. yüzyılın sonlarına doğru Sevgililer Günü'nün ticari hale gelmesi de önemli bir dönüm noktasıydı.

Bugün, çiçekçiler, takı dükkanları ve restoranlar için yılın en yoğun dönemlerinden biri olan 14 Şubat, tüm dünyada sevgiyi ve aşkı kutlamak için büyük bir fırsat haline gelmiştir.