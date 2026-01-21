Depremin acısını sporla aşan Adıyamanlı genç, milli takıma girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Adıyaman’daki evlerinde yakalanan Mehmet Ali Kaya, anne ve babasını enkazda kaybetti. Kendisi de bir süre enkaz altında kalan Mehmet Ali, yaşadığı büyük acının ardından hayata sporla tutundu.

ARKADAŞ TAVSİYESİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve Safran Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencisi Mehmet Ali, enkazdan kurtarıldıktan sonra bir okul arkadaşının önerisiyle havalı tabanca sporuna başladı. İlk başta hobi olarak gördüğü spor, zamanla onun için bir yaşam biçimine dönüştü.

TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ İLE MİLLİ TAKIM KAPISI AÇILDI

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlara katılan Mehmet Ali, antrenörü Hidayet Kahraman eşliğinde turnuvalara hazırlandı. Katıldığı müsabakalarda gösterdiği performansla Türkiye ikinciliği elde eden 15 yaşındaki sporcu, 16 yaş altı milli takım kadrosuna seçildi.

"O ZOR GÜNLERİ SPORLA BİRAZ OLSUN GERİDE BIRAKTIM"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Ali Kaya, sporun hayatındaki yerini şu sözlerle ifade etti:

Depremde annemi ve babamı kaybettim. Yaklaşık 7 ay amcamın yanında kaldım. Çok zor bir dönemdi. Spor bu süreçte hem kafamı dağıtmamı sağladı hem de hayatıma disiplin kattı. Annemi babamı unutmak mümkün değil ama bu spor sayesinde o zor günleri biraz olsun geride bırakmayı başardım.

HEDEF AVRUPA'DA MADALYA, SONRASI OLİMPİYATLAR

Milli formayla Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan genç sporcu, hedefinin büyük olduğunu vurguladı. Mehmet Ali, “Avrupa Şampiyonası’nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak istiyorum. En büyük hayalim ise A Milli Takım’a yükselerek olimpiyatlarda derece elde etmek.” dedi.

İL MÜDÜRÜ: SPORLA GÜÇLÜ BİR ÖRNEK OLDU

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü de Mehmet Ali Kaya’nın yaşadığı travmaya rağmen gösterdiği başarıya dikkat çekti: