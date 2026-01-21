Bartın’da duyarlı davranış: Yaralı karacayı evine aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın merkeze bağlı Arıt Çöpbey köyünde yaşayan bir vatandaş, etkili olan kar yağışı sırasında dere kenarında yaralı bir karaca ile karşılaştı.

EVİNE GÖTÜRÜP BAKIMINI YAPTI

Yaralı olduğunu fark ettiği karacayı bulunduğu yerden alan köylü, hayvanı evine götürdü. Burada karacaya bakan ve sevgiyle yaklaşan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EKİPLER TESLİM ALDI

Bir süre evinde karacaya bakan köylü, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı teslim alarak tedavi altına aldı.

Yetkililer, karacanın gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.