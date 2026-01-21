Bartın’da duyarlı davranış: Yaralı karacayı evine aldı

- Bartın'da bir köylü, yoğun kar yağışı sırasında yaralı bir karacayı dere kenarında bulup evine götürdü.
- Karacanın bakımı yapıldıktan sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
- Ekipler, karacayı tedavi ettikten sonra doğal ortamına geri bırakacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bartın merkeze bağlı Arıt Çöpbey köyünde yaşayan bir vatandaş, etkili olan kar yağışı sırasında dere kenarında yaralı bir karaca ile karşılaştı.
EVİNE GÖTÜRÜP BAKIMINI YAPTI
Yaralı olduğunu fark ettiği karacayı bulunduğu yerden alan köylü, hayvanı evine götürdü. Burada karacaya bakan ve sevgiyle yaklaşan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
EKİPLER TESLİM ALDI
Bir süre evinde karacaya bakan köylü, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı teslim alarak tedavi altına aldı.
Yetkililer, karacanın gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.