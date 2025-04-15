2024, Avrupa'nın en sıcak yılı olarak Copernicus kayıtlarına geçti

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Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus, 2024'ün Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu duyurdu.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan 2024 Avrupa İklim Durumu (ESOTC 2024) raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

BAZI BÖLGELERDE REKOR SICAKLIKLAR YAŞANDI

Buna göre Avrupa, 'en hızlı ısınan kıta' olma özelliğini korudu.

2024, Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

Kıtanın merkez, doğu ve güneydoğu bölgelerinde rekor sıcaklıklar yaşandı.

DENİZ SICAKLIKLARI ORTALAMANIN ÜZERİNDE ÖLÇÜLDÜ

Yılın tamamı için, Avrupa bölgesinde deniz sıcaklığı, ortalamanın 0,7 derece üzerinde ölçüldü.

Söz konusu sıcaklık Akdeniz için ise ortalamanın 1,2 derece üzerinde ölçülürken, bu kayıtlardaki en yüksek değere karşılık geldi.

DOĞUDA KURAKLIK YAŞANIRKEN BATIDA YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

Yıl boyunca, iklim koşullarında doğu ve batı bölgelerde karşıtlıklar görüldü.

Doğuda aşırı kuru ve genellikle rekor sıcaklıklar, batıda ise sıcak ancak yağışlı koşullarla karşılaşıldı.

Doğu-batı karşıtlığı, sıcaklık, yağış, toprak nemi, bulutlar, güneşlenme süresi, güneş radyasyonu ve güneş enerjisi üretim potansiyeli gibi birçok iklim değişkeninde dikkati çekti.

BATI AVRUPA EN YAĞIŞLI YILLARINDAN BİRİNİ YAŞADI

Batı Avrupa, 1950'den bu yana analiz edilen dönemde en yağışlı on yıldan birini gördü.

Kıta genelinde fırtınalar ve sel felaketleri Avrupa'da tahmini 413 bin kişiyi etkiledi ve en az 335 can kaybı yaşandı.

ORMAN YANGINLARINDAN 42 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Eylül ayında, Portekiz'deki yangınlar bir haftada yaklaşık 1100 kilometrekarelik alanı tahrip etti ve bu, Avrupa'nın toplam yıllık yanmış alanının yaklaşık dörtte birine denk geldi.

Avrupa'daki orman yangınlarından yaklaşık 42 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

"2024 AVRUPA İÇİN KAYITLARA GEÇEN EN SICAK YILDI"

Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun şu değerlendirmesine yer verildi: