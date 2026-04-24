24 Nisan cuma hutbesinin konusu merhamet eğitimi oldu

İslam alemi, bir cuma gününe daha kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor.

Cuma namazı için camilerin yolunu tutan Müslümanlar, önce hutbeyi dinliyor, ardından da cuma namazını eda ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da 24 Nisan (bugün) cuma namazı için hazırlanan hutbede verilen mesajlar ise dikkat çekti.

Bugün cuma hutbesinde "merhamet eğitimine" değinildi.

"MANEVİ VE MİLLİ" DEĞERLER ÜZERİNE EĞİTİM

Hutbede, manevi ve milli değerlerle harmanlanmış bir eğitim modeline dikkat çekildi.

Bugün, bütün dünya, insanı insan yapan değerlerin zaafa uğradığı bir dönemden geçmektedir. Bundan kurtuluş, insanın; özüne dönmesi, vahyin yol göstericiliği, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) güzel ahlakını örnek almasıyla mümkündür.



Toplum olarak bizler de milli ve manevi değerlerimizle hemhal olmuş bir eğitim anlayışıyla, sıkıntılarımıza çare bulabilir, birbirimize umut olabilir, geleceğe daha güvenle bakabiliriz.



Zira bizler; Cenâb-ı Hakk’ın, “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et” ayet-i kerimesini kendisine şiar edinen bir medeniyetin mensuplarıyız.



Muallim olarak gönderilen, sünnet-i seniyyesi ve merhamet eğitimiyle sadece içinde yaşadığı topluma değil bütün insanlığa rehberlik eden Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in ümmetiyiz.



“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadis-i şerifi gereğince iyiliğin yeryüzündeki temsilcileri olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyan şanlı bir ecdadın torunlarıyız.

ÇOCUKLARA VURGU YAPILDI

Cuma hutbesinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından çocuklara ve yetiştirilme tarzlarına özellikle vurgu yapıldı.

"ÇOCUKLARIMIZI HER TÜRLÜ ZARARLI ALIŞKANLIKTAN KORUMALIYIZ"

Hutbede, "Bugün her birimize düşen görev; bizi biz yapan, bizi ayakta tutan değerlerimize sımsıkı sarılmaktır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü batıl ideolojiden, sapkın akımdan, zararlı alışkanlıktan korumaya var gücümüzle gayret göstermektir.

Onların zihinlerine ilmi, kalplerine imanı, hayatlarına ibadet ve ahlakı nakşetmeye daha fazla ehemmiyet vermektir." denildi.

CUMA NAMAZINI KILMAK İÇİN TERCİH EDEBİLECEĞİNİZ CAMİLER

Cuma hutbesine değinmişken, camiler şehri olan İstanbul'da cuma namazını eda edebilmek üzere birçok farklı güzergahta, birbirinden güzel camiler de bulunuyor.

O camilerden bazıları ise şöyle;

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Sultanahmet Camii

Süleymaniye Camii

Nur-u Osmaniye Camii

Fatih Camii

Küçük Ayasofya Camii

Eyüpsultan Camii

Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii)

Şehzade Mehmet Camii

Yeni Camii

Mihrimah Sultan Camii

Rüstem Paşa Camii

Yavuz Sultan Selim Camii

Beyazıt Camii

Şemsipaşa Camii

Kılıç Ali Paşa Camii

Kasımpaşa Büyük Camii

Çinili Camii

Yeraltı Camii

Sokullu Mehmet Paşa Camii

Göztepe-Çamlıca hattı da camileriyle oldukça zengin bir bölge.

Göztepe-Ünalan-Çamlıca hattına haritadan bakınca, birçok cami karşınıza çıkıyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ CAMİ VAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de toplam 90 bin cami var.

En çok caminin bulunduğu şehir İstanbul.

Megakent'te 3 bin 500'ün üzerinde cami var.

En az caminin bulunduğu şehrimiz ise Tunceli.

Tunceli'de cami sayısı 89.