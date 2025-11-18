30 yıllık tesisatçı sırrı verdi: Ev dakikalar içinde hamam gibi oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında pek çok kişi, kaloriferleri sonuna kadar açmasına rağmen evin bir türlü yeterince ısınmadığından şikayet ediyor.

Bazı odaların geç ısınması ya da sıcak havanın eşit dağılmaması, özellikle eski tesisatlarda ve bakımı geciken peteklerde daha sık görülüyor.

Bu konuda yılların deneyimine sahip bir tesisatçı, evde daha hızlı ve etkili bir şekilde ısınmayı sağlayan birkaç önemli yöntem paylaştı.

1. Peteklerdeki Tıkanıklıkları Giderin

Uzmanlara göre ısınma verimini artırmanın ilk adımı petek temizliği. Peteklerin içinde biriken tortu ve tıkanıklıklar, sıcak suyun dolaşımını engelleyerek odanın geç ısınmasına yol açıyor. Düzenli bakım ve petek temizliği, ısı kaybını ortadan kaldırıyor.

2. Mobilya Yerleşimini Düzenleyin ve Raf Kullanın

Koltuk, kanepe veya dolap gibi büyük mobilyaların peteklerin önünü kapatmaması gerekiyor. Bu eşyalar sıcak havayı emdiği için odanın yeterince ısınmasını engelliyor. Uzmanlar, radyatörlerin üstüne ince bir raf koymanın, sıcak havanın daha iyi dolaşmasını sağladığını ve odanın çok daha hızlı ısındığını belirtiyor.

3. Petek Arkasına Alüminyum Folyo Yerleştirin

Isıyı geri yansıtan alüminyum folyo yöntemi son yıllarda oldukça popüler. İnce bir kartonu alüminyum folyo ile kaplayıp radyatörün arkasına yerleştirmek, ısının duvara gitmesini engelleyerek odaya geri dönmesini sağlıyor. Bu yöntemle ısı kaybı azalıyor ve odalar daha kısa sürede ısınıyor.

4. Radyatör Havasını Düzenli Olarak Alın

Engineering Real Results (ERR) eğitmeni Mark Ingram, peteklerde soğuk noktalar hissedenlerin mutlaka sistemin havasını alması gerektiğini söylüyor. Hava sıkışması, sıcak suyun petek içinde dolaşmasını engellediği için ısı verimini önemli ölçüde düşürüyor. Düzenli kontrol, ısınma performansını ciddi şekilde artırıyor.

NOT: Peteklerde aşırı soğukluk, tesisatta basınç kaybı veya ısının hiç gelmemesi gibi durumlarda uzmanlar, yetkili tesisatçıdan profesyonel yardım alınması gerektiğini belirtiyor.