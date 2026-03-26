26 Mart 2026 Sirius-Ay Kavuşumu: 206 dakikanız var

Kur'an-ı Kerim'de Sirius yıldızı, Necm Suresi'nin 49. ayetinde "Şi'râ" ismiyle geçiyor.

Ayette, Cahiliye döneminde Arapların taptığı en parlak yıldız olan Şi'râ'nın (Sirius) yaratıcısının ve Rabbinin Allah olduğu vurgulanarak, ilahi hakimiyet ve tevhid inancı pekiştiriliyor.

26 Mart Perşembe günü gökyüzüne bakanlar, Ay-Sirius kavuşumuna tanıklık edilebilecek.

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği kavuşumda, Ay, Jüpiter’in yaklaşık 4 derece kuzeyinde yer alacak.

İkili, güney-güneybatı ufku üzerinde gece yarısına kadar rahatlıkla izlenebilecek.

EN ÖNEMLİ SAATLER

26 Mart Perşembe günü saat 12:21-15:47 saatleri arasında İlahi Yıldız Sirius&Ay ile kavuşum yapacak.

Ay ile Sirius kavuşumu, astrolojide oldukça sembolik ve “yüksek frekanslı” kabul edilen bir hizalanmadır.

Sirius, gökyüzünün en parlak yıldızı olduğu için eski uygarlıklarda da “ilahi bilgi” ve “ruhsal kapılar” ile ilişkilendirilmiştir.

Manevi değerlerin gücü yoğun olan bu saat dilimi ilahi koruma, niyetlerimize odaklanmak ve dualarımızın kabulü için gökyüzü, tam anlamıyla hazır bekleyecek.