Malatya'da sağlık merkezine çamurlu çizmelerini çıkarıp galoşla girdi

Malatya'nın Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan Hacı Duran Doğan, dün öğle saatlerinde bekçi olarak çalıştığı şantiyeden ilaç yazdırmak için Kiltepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Doğan, çamurlu olduğu için çizmelerini çıkarıp, ayağına galoş giyerek sağlık merkezine girdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Galoş giyip çamurlu çizmelerini de merkezin kapısının girişine bırakan Hacı Duran Doğan, saygı duyduğu için böyle davrandığını belirtti.

Bu arada yaşananlar, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"SAYGIMDAN ÖTÜRÜ GALOŞ TAKTIM"

Doğan, şöyle konuştu:

"TOKİ şantiyesinde bekçi olarak çalışıyorum. İlaç yazdırmak için geldim buraya. Ayağımdaki çizmenin çamur olduğunu fark ettim. Saygımdan ötürü ve sağlık ocağının çamur olmaması için çamurlu çizmelerimi çıkarıp, galoş taktım ayağıma. O şekilde içeri girip ilacımı yazdırdım."