4. Bağcılar Kitap Fuarı açıldı

Bir marka haline gelen ve Türkiye’nin en büyük açık hava kitap fuarlarından biri olan Bağcılar Kitap Fuarı’nın (BKF), kapılarını kitapseverlere açtı.

Açılış öncesi Çarşı Caddesi’nde her kesimden vatandaşın katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Bağcılar Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından gerçekleşen 4. Bağcılar Kitap Fuarı’nın açılışına; AK Parti Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Bağcılar Kaymakamı’nı vekaleten Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, yazar Nurullah Genç ve vatandaşlar katıldı.

"BİR FUARDAN ÖTE FESTİVAL HAVASINDA GEÇİYOR"

Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyen Süslü, “Bağcılar halkı okumayı sever. Sadece kitabı değil hayatı okumayı da sever.” dedi.

Fuarın herkese ama özellikle gençlere hitap ettiğini söyleyen Kaymakam Küçük ise “İlk emri oku olan bir kitabın nesliyiz. Onun takipçileriyiz. Öncelikle onu iyi okumamız lazım. Tabiatı, hayatı, evreni iyi okumamız lazım.

Bilimle haşır neşir olmamız lazım. Bunun da yolu okumaktan kitaptan geçiyor. Her kitap aslında bir cümle için okunur. O cümle, o kitapta merakla aranmalı ve bulunmalı.” diye konuştu.

Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Yıldız ise "Bağcılar Kitap Fuarımız, bir fuardan öte festival havasında gerçekleşiyor. Bugün dördüncüsünü düzenliyoruz. 2022 yılında başlattığımız bu fuarın mimarı, dönemin Bağcılar Belediye Başkanı ve şu an AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Sayın Abdullah Özdemir'dir. Bu süreçte en büyük destekçimiz yine Sayın Abdullah Özdemir olmuştur. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum.

Son üç yılda Bağcılar Kitap Fuarı'nı yaklaşık 1 milyon 650 bin vatandaşımız ziyaret etti. Fuarımız, sadece ilçemizde değil, büyükşehir belediyelerinin düzenlediği fuarlarla yarışır seviyeye ulaştı. Bu başarı sizlerin ve kitap sevdalısı hemşehrilerimizin katkılarıyla mümkün oldu.

Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Bu güzel sonuca bizim de küçük de olsa bir katkımız varsa ne mutlu bize.” diye konuştu.

GAZZE'DEKİ ZULMÜ UNUTMAMAK İÇİN FİLİSTİN DUVARI YAPILDI

Konuşmasının devamında müjdelerini açıklayan Yıldız, şöyle devam etti: "Belediyemizin giriş katında, daha önce zabıta müdürlüğümüzün bulunduğu alanda 800 metrekarelik bir kütüphane ve etüt merkezi kuruyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağımız bu merkez, 24 saat açık olacak.

Çok sevdiğim kıymetli hocamız Nurullah Genç'in ismini de bu kütüphaneye vermekten onur duyuyorum.

Yine buraya çok yakın bir noktada, yaklaşık bir buçuk yıl önce yapımına başladığımız tiyatro merkezimizin de tamamlanmasına iki ay kaldı. Açılışını hep birlikte yapacağız ve orada devlet tiyatrolarımız da sahne alacak.”

Yıldız, bu yılki kitap fuarımızda çok önem verdiği bir çalışmayla ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı;

“Biliyorsunuz, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimizin yaşadığı zulmü unutturmamak için fuar alanına bir 'Filistin Duvarı' yaptık. Grafik sanatçılarımızın çalışmalarıyla gençlerimizin ve çocuklarımızın bu dramı hatırlamasını amaçlıyoruz.”

"ÇOCUKLAR KİTAP DÜNYASINA GİRİN"

Açılışın özel konuğu yazar Nurullah Genç de duygularını şöyle ifade etti:

“Kitap Fuarımız güzelliklere vesile olsun. Araştırmak, okumak ve kitabın içindeki esrara ulaşmak hedefimiz olmalı. Bunun temel nedeni şu. Filistin hadisesi iki yıldır tüm dünyada bütün taşları yerinden oynattı. Bundan sonra dünya eski dünya olmayacak.

Çocuklara ve gençlere sesleniyorum. Özellikle sizler kitapların dünyasına girin ki dünyanın geçmiş zamanlarını ve gelecek zamanlarını okuma ve öğrenme fırsatı elde edelim. Ve bu dünyaya yeniden mührümüzü vuralım.”

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek BKF’nin açılışı yapıldı. Davetliler önce Filistin Duvarı’na gitti. Burada Yıldız, grafiti sanatçılarına eşlik ederek spreyle duvarı boyadı. Daha sonra bütün katılımcılar, fuar alanına girip stantları gezdi.

10 GÜN SÜRECEK

58 yayınevinin kitaplarını sergileyeceği fuarda, romanlardan çocuk kitaplarına kadar herkesin ilgisini çeken eserler yer alıyor.

10 gün sürecek fuarda gazeteci, yazar ve edebiyatçıların konuk olacağı alanda kitapseverler, sevdikleri isimlerle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEK

BKF alanında renkli ve eğitici aktiviteler için de plato oluşturuldu. Açık alandaki kafede yetişkinler ikram edilen çaylarını yudumlarken, çocuklar da ait atölyelerde hem eğlenecek hem öğrenecek.

Gençler de özel hazırlanan Fuar Köşesi’nde hatıra fotoğrafı çekilebilecek. Belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ve Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri sergileyecek. Ayrıca alanda birçok önemli yazarımızın küp görselleri ve sergi de yer alıyor.

BİLGİ YARIŞMALARINDA ÖDÜLLER VERİLECEK

Öte yandan fuar alanında bilgi yarışmaları da düzenlenecek. Hem Bağcılar’a yönelik hem de kültür-sanat konulu yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, BKF’de Bağ-Kart’lıları özel ayrıcalıklar bekliyor. Bağ-Kart’ı olanlar indirimlerden yararlanırken BKF’’ye en az iki kez ziyaret edenlere Bağ-Kafe’lerden kahve kazanacak.

ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

BKF’ye; aralarında Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler ve Yavuz Dizdar’ın da aralarında bulunduğu tanınmış isimler katılacak.