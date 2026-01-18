Antalya’da 'mantar avcıları' doğada buluştu

Antalya’da mantara ilgi duyan vatandaşlar, Döşemealtı ilçesine bağlı Güveruçurumu mevkisindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Yaklaşık 30 kişiden oluşan grup, mantar uzmanı Ömer Üngör’ün rehberliğinde doğada mantar aradı.

TOPLANAN MANTARLAR TEK TEK TANITILDI

Etkinlik öncesinde temel bilgiler alan katılımcılar, yaklaşık 2 saat süren doğa yürüyüşünde bölgede yetişen mantar türlerini topladı. Mantar avının ardından uzman Ömer Üngör, toplanan mantarların türleri ile birlikte yenilebilir, zehirli ve tıbbi özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

"PAZARDAN VE YOL KENARINDAN ALINAN MANTARLARA DİKKAT"

Zehirli mantar vakalarına da değinen Üngör, zehirlenmelerin büyük bölümünün pazarlardan ve yol kenarlarında satılan mantarların tüketilmesi sonucu yaşandığını belirterek, bilinmeyen mantarların asla yenilmemesi gerektiğini vurguladı.

"BENZER DİYE TÜKETMEK BÜYÜK RİSK"

Bir mantarın başka bir türle benzerlik göstermesinin güvenli olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Üngör, “Bir başkasının bilgisine güvenerek ya da yenilebilir mantarlara benziyor diye tüketmek ciddi riskler barındırır. Yenilebilir türlere çok benzeyen ancak zehirli olan mantarlar da vardır” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirici etkinlik, katılımcılara yapılan mantarlı burger ikramı ile sona erdi.