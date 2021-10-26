4 bin 250 yıllık testiyi İngiltere, Türkiye’ye iade etti

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde altın gaga ağızlı testi için tören düzenlenirken, törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yolda çok zorluk çektiğimiz oluyor” dedi.

Arthur Gilbert, altın ve gümüş eserlerden oluşan koleksiyonunu tamamlamak için altın gaga ağızlı testiyi 1989’da Los Angeles’ta satın aldı.

Londra’daki Victoria&Albert Müzesi’ne verilen gaga ağızlı testinin, Anadolu’dan yasa dışı çıkarılması ihtimaline karşı kapsamlı araştırmalar yapıldı.

Testinin araştırmalar ile Anadolu’ya ait olduğunun anlaşılması sonucunda Gilbert Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçildi ve o testi bugün Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne iade edildi.

TÜRKİYE’YE İADESİ TÖRENLE KUTLANDI

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testinin İngiltere’den Türkiye’ye iade edilmesi üzerine tören düzenlendi.

Gilbert Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nicholas Coleridge, burada yaptığı konuşmasında, söz konusu testinin türüne ait eşsiz bir parça olduğuna dikkati çekerek, eskiden eserlere ait soruların çok az sorulduğu fakat şu anda parçaların nereden geldiğini bilmenin kendileri için çok önemli olduğu dile getirdi.

Coleridge, söz konusu testinin yuvasına dönmesinden ve testiyi teslim etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“BU YOLDA ÇOK ZORLUK ÇEKTİĞİMİZ OLUYOR”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yasa dışı yollarla Türkiye topraklarından koparılmış kültür varlıklarının iadesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Bu yolda çok zorluk çektiğimiz oluyor. Yanlı kararlarla, anlamsız tartışmalarla, gerçeklikten uzak ve bilimsel olmayan bakış açılarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu ve benzeri engeller, kültür alanında tesis etmek istediğimiz yapıcı diyalog yolunu zedeliyor. Ancak bu dosyada olduğu gibi, kimi zaman etik yaklaşımların varlığına da şahit olmak, zorluklarla mücadele etmemizde bizler için itici bir güç oluyor.” diye konuştu.

Altından üretilmiş gaga ağızlı testinin törensel niteliğinin, eserin işçiliğinden anlaşılabildiğini ifade eden Bakan Ersoy, “Belki bir mezar hediyesi olarak toprağa konulmuş olan bu eser, kimliği belirsiz kişilerce bağlamından koparılmıştır. Ancak eserin kökeni belli olduktan sonra geri dönüş hikâyesi başlamış; bu kültürel miras, bağlı bulunduğu ve ait olduğu topraklara geri dönmüştür.” dedi.

“KOLLUK KUVVETLERİNE ŞÜPHELİ DURUMLAR HABER VERİLMELİ”

Kültür varlıklarının korunma anlayışının yalnız devlet adımları ve kanunlar ile gerçekleşemeyeceğini dile getiren Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Halkımızın, kültür varlıklarının korunmasına en büyük katkıyı sağladığına inanıyorum. Bu çabaların bazı kötü niyetli kişilerce zarar görmesinin önüne de hep beraber geçmeliyiz. Kaçak kazıların önlenmesi için el ele vermeli, şüpheli her durumu, Bakanlığımıza veya kolluk kuvvetlerimize haber vermeliyiz. Yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın iadesi önemlidir ancak bu süreçlerin sonu ancak yurt içindeki kültür varlıklarımızın korunmasıyla gelecektir. Unutmayalım, bu koruma aynı zamanda ülkemize, bilime ve insanlığa bir hizmettir.”