40 veya 60 değil: Nevresim en hijyenik hangi sıcaklıkta yıkanır? İşte o özel ayar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ev temizliğinin en kritik parçalarından biri olan nevresim yıkama, sadece leke çıkarmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Bakteri, mayt ve ölü deri hücrelerinin biriktiği çarşaflarda gerçek hijyeni sağlamak sanıldığı kadar kolay değil.

Pek çok ev hanımı yüksek sıcaklığın (60° ve üzeri) en iyi temizliği sunduğunu düşünse de, bu durum pamuklu liflerin parçalanmasına ve renklerin solmasına neden oluyor.

Öte yandan, 40 derece ise çoğu zaman derinlemesine hijyen sağlamak için yetersiz kalıyor.

Peki, nevresimler kaç derecede yıkanmalı?

İDEAL YIKAMA DERECESİ BUYMUŞ

The Spruce sitesinde yer alan bilgiye göre,Uzmanlar vücut yağlarının ve terin tamamen temizlenmesi için 40°C'nin bazen yetersiz kaldığını, ancak 60°C'nin pamuklu dokuları hızla eskittiğini; bu nedenle kumaş etiketindeki "maksimum" değerin bir tık altının (genellikle 50°C) en verimli sonuç olduğunu ifade ederler.

DOĞRU YIKAMA REHBERİ

1.Renklerin korunması için nevresimleri mutlaka ters yüz edin.

2.Sleep Foundation (Uyku Vakfı) verilerine göre, ölü deri hücrelerinin birikmemesi için nevresimler en geç 7 günde bir yıkanmalıdır.

3.Güneş ışığı doğal bir dezenfektandır; ancak kumaşın sertleşmemesi için nemliyken ütülemek veya düşük ısıda kurutma makinesi kullanmak dokuyu korur.